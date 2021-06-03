不少農場會飼養牧羊犬，用於幫忙趕羊，只要牠們一個動作或眼神，羊就會乖乖就定位。荷蘭一名牧場飼主養了一隻邊境牧羊犬，平時牠會幫忙主人趕羊，豈料某天其中一隻羊竟造反，不聽牧羊犬的指示，甚至還試圖與牠對峙，畫面讓人看了哭笑不得。

牧羊犬不斷對羊狂吠，但對方看起來完全不害怕。(影片來源/youtube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，荷蘭魯爾蒙德(Roermond)一名牧場主人，日前放出邊境牧羊犬(Border collies)幫忙趕羊，豈料期間有一隻羊竟想造反，完全不聽從指揮，甚至大膽的站在牧羊犬面前，不僅不願意退回羊群裡，甚至還向前踏一步想反抗，雙眼緊盯牧羊犬。

牧羊犬途中不斷吠叫，並做出撲向前的動作，試圖嚇退綿羊，但綿羊仍舊不害怕，期間還有其他羊似乎被牠的行為鼓舞，試圖往前與牠一起反抗，但當牠們聽到吠叫聲時，馬上又返回羊群裡，留下原本的那一隻綿羊持續抵抗，經過好幾分鐘的對峙後，羊最終才選擇放棄，被牧羊犬趕回隊伍中。

有趣影片被YouTube頻道「ViralHog」分享至社群平台，累積13萬觀看次數，不少網友笑著說「那一隻綿羊的表現，好像在說『我受夠了這種暴政』」、「這隻羊一定是意識到，狗全程只會吠但不會咬」、「牧羊犬看起來很困惑，無論牠用哪招都沒用，牠一定在想『這隻羊在搞什麼啊？』」。