隨著女性自主權意識抬頭，不少女性為了保護自己不得不做出驚人的舉動，但也可能因此獲罪。西班牙一名女子因長期遭到餐廳色老闆性侵，多次勸阻反抗老闆依然繼續傷害她，因此一怒之下拿刀切下老闆的生殖器，並拿著陽具到警局裡自首。

根據西班牙媒體《國家報》的報導，這起驚悚的案件發生在5月31日晚間，一名在聖安德烈斯德拉巴爾卡（Sant Andreu de la Barca）一間餐酒館工作的女子，突然拿著一根剛被切下的男性生殖器，滿手是血的衝進當地警局Mossos d'Esquadra報案，警方看到此景全被嚇傻。

警方一問之下才知，該名女子所工作的餐酒館老闆，經常趁著晚班工作人員與凌晨夜班工作人員交接時試圖性侵她，她雖多次抵抗也強烈拒絕對方，仍遭到對方不停的傷害，忍無可忍之下才為了保護自己，拿起放在一旁的刀子切掉老闆的生殖器，但她也知道自己的行為已經犯法，因此拿著他的生殖器到警局報案，最後警方也以傷害罪將該名女子逮捕。

受傷的色老闆後來也被送往醫院急救，試圖接回被切掉的生殖器，雖然手術是否成功並不清楚，但在網路上已掀起熱烈討論。不少網友紛紛為女子聲援，表示「就是要給這種人一點教訓」、「雖然傷害他不對，但我支持妳」、「勇敢的女孩，保護自己是對的」、「這種人就是社會的敗類」、「沒有人可以任意被人糟蹋跟侵犯」、「砍得好，看他還敢不敢侵犯別人」。