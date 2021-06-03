美國新罕布夏州一戶人家日前出遠門，沒想到返家後發現，自家後院出現一隻披肩松雞，並從此變成「常客」，經常在他們家的院子出沒，而且特別親近男主人，有時一家人開車出門時，牠還會狂奔追車，女主人形容牠跑步時的模樣，就像是一隻長著羽毛的迅猛龍。

綜合外媒報導，新罕布夏州新倫敦(New London)一名女子瑪麗(Mary Beth Westward)在臉書表示，4月中旬一家出遠門旅遊，豈料返家後便發現，自家後院出現了一隻披肩松雞(ruffed grouse)，待在牠們家久久不肯離開，瑪莉提到，過去這隻披肩松雞只會從樹林裡發出叫聲，很少看到牠現身。

瑪莉說，披肩松雞不知什麼原因，開始在人行道及房屋附近的灌木叢閒晃，更奇怪的是，他的丈夫陶德(Todd)從未餵食過這一隻披肩松雞，但牠卻十分親近陶德，會與丈夫在院子裡一起散步，後來他們便替披肩松雞取名為「沃特」(Walter)，而沃特的身體看起來很健康，只是缺少了一根羽毛。

瑪莉也經常在臉書分享沃特的近況，提到牠就像是一隻「看門狗」，早上一看到陶德，就會馬上跑過來迎接，不過對其他女性家人就沒這麼友善，「牠經常會撲向我們，但看起來是想把我們趕走」，不僅如此，當他們一家開車外出時，這一隻披肩松雞還會跑在車後緊追，姿勢看起來像長著羽毛的迅猛龍，沒追到車就回頭坐在門廊上當「看門鳥」，種種奇怪的行為讓他們非常不解，希望有鳥類專家能幫忙解釋。