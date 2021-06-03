英國一名女子日前搭乘飛機返家探望家人，一坐到位置上她就陷入熟睡，豈料醒來後竟發現自己「搭錯方向」，早已飛到離家約2200公里遠的直布羅陀，讓她相當驚慌，所幸最後航空公司立刻讓她搭乘下一班返回原機場的班機，原本40分鐘的路程被硬生生拖到4個多小時之久。

'I flew to Gibraltar instead of Belfast by mistake' https://t.co/6MnDcQYmuF — BBC News (UK) (@BBCNews) June 1, 2021

根據《BBC》報導，25歲的潔瑪（Gemma Cargin）老家位在北愛爾蘭班布里奇（Banbridge），目前她則在英格蘭曼徹斯特（Manchester）擔任老師，平時有空的時候，潔瑪就會搭乘飛機回家探望家人。5月30日她一如往常要搭機返家，但當天登機口的螢幕壞掉了、沒有打開，潔瑪憑感覺前往自己覺得對的登機口，經過機場人員的檢查和掃描後順利坐到位置上。

因為這趟飛行將耗時40分鐘，所以潔瑪一上機就開始打盹，沒想到再度睜開眼睛的時候飛機仍在飛行，她看了一眼時間並詢問空服人員：「我們很快就會抵達了嗎？」，然而對方卻回答：「我們預計將在1小時15分鐘後抵達直布羅陀」，讓潔瑪頓時被嚇壞，驚呼：「我搭錯飛機了！」。

潔瑪父母在班布里奇的機場沒有等到她也相當擔心，直到潔瑪抵達直布羅陀後，才趕緊聯繫他們，所幸航空公司發現錯誤後，讓潔瑪在最快的時間內搭乘原班機返回曼徹斯特，再轉機前往班布里奇，總共耗時了4個多小時她才順利回家。

而在直布羅陀等待的期間，潔瑪也不忘拿出手機自拍，記錄這段有些荒謬且神奇的旅程，因為幾天後還得再搭機回到曼特斯徹工作，對此她開玩笑表示：「我一定會先確認自己是否搭對班機，而不是在飛機起飛前就先睡著」。