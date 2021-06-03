印度一名女童日前在網路爆紅，年僅2歲的她竟能在短短88秒的時間內，將205個國家首都倒背如流，母親將她背誦的過程拍下PO網，影片曝光隨即在網路上瘋傳，眾人對於她驚人的記憶力佩服到五體投地。

綜合外媒報導，這一名2歲女童名叫普拉尼娜（Praneena），她的母親普拉蒂（Pradeep）日前上傳一段影片，畫面中可見，女童對著鏡頭唸出自己的名字和年齡後，接著對於母親抽考的各個國家首都名稱，都能應答如流，無論是不丹、日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡等，她都能在一秒鐘內立即反射性作答，並且是正確答案。

影片曝光後，引起當地官員關注並轉發，隨即在網路上一炮而紅，至今吸引逾2.7萬人次觀看，近3百次轉發。

不少人認為，普拉尼娜年僅2歲就有如此強大的記憶力和口說能力，根本是神童，直言「以後不得了」、「一定要好好磨練她的才能，孩子父母功不可沒」。

不過也有一派網友認為，一昧的死背會扼殺孩子的思維能力，「我無法理解為什麼有些父母這麼愛強迫孩子從小開始就死背，如果他們願意培養這個年紀的孩子邏輯思維能力，對他們的未來才會更有幫助。」