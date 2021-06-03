國外一名女網友在網路論壇表示，她的姊姊在2年前結婚，當時婚禮現場來了一名陌生女子，竟穿著白色禮服，好像把自己當新娘，過程中甚至與新郎有說有笑，讓她覺得非常不對勁，沒想到2年過後，姊姊最終與丈夫分手，進一步得知，當年穿著白色禮服出席的賓客，就是姊夫的小三。

一名女網友在論壇「kidspot」提到，她在姊姊結婚以前，就非常不喜歡姊夫，認為他對姊姊不夠好，但姊姊還是執意嫁給對方，並於2年前舉辦婚禮，雖然她並未認同姊夫，但為了不讓姊姊尷尬，她還是硬著頭皮參加婚禮，並上台說了婚禮祝詞。

婚禮舉辦期間，原PO發現現場來了一名陌生女子，而且還穿著白色禮服，好像把自己當新娘一樣，似乎非常熟識姊夫的朋友，不僅如此，陌生女子一看到新娘離席，她馬上就坐到對方的位置上，與姊夫有說有笑，讓原PO看了非常氣憤。

原PO提到，「就算是關係再怎麼好的朋友，也不應該這樣做，甚至還直接坐在新娘的位子」，當下她便走到陌生女子面前，指責對方坐到新娘的位置非常沒禮貌，更怒斥她不應該穿著白色禮服，豈料陌生女子並不以為意，甚至沒抬頭看原PO，起身對新郎說「我晚點再跟你聊」，便離開了座位。

原PO的爸媽見狀，連忙提醒她冷靜一點，不要搞壞現場氣氛，而她則認為，陌生女子與姊夫關係非比尋常，便決定進一步了解，才得知對方是姊夫的同事。沒想到2年後更發現，姊夫一直有外遇對象，小三就是那名穿白色禮服的女同事，姊夫最終選擇小三，並與原PO姊姊離婚。

原PO懊悔地表示，當初本來就覺得姊夫不是好人，而且從他與女同事的互動中，其實就能看出玄機，但她卻沒相信自己的直覺，「我當時應該勸姊姊不要嫁給他的，要不然她現在就不會這麼受傷了」，更提醒其他人「要特別注意婚宴上穿得比新人還顯眼的賓客」。