考古學家早年在希臘一處遺址中，出土一個外層刻滿銘文的陶罐，銘文當中包含了55個人名，罐子裡還裝有被肢解的幼雞跟鐵釘，專家研究後認為，這個陶罐被製作出來很可能是為了進行詛咒。

Ancient Greek Jar From 2,300 Years Ago Holds Curse Against 55 People in Athens https://t.co/0aPr8oTIZ4 — Tony Potter (@classicalfix) June 2, 2021

根據《Live Science》報導，這個陶罐在2006年時於希臘古雅典阿哥拉（Ancient Agora of Athens）遺址出土，距今約有2321年的歷史，最近美國耶魯大學教授拉蒙特（Jessica Lamont）發表研究報告，推測這個陶罐被製作出來，最主要的原因就是為了「詛咒人」。

據了解，陶罐內裝有鐵釘以及一隻不足7個月大的幼雞頭顱、下肢骨頭，應該是因為當時的人認為，幼雞太小無法保護自己，所以想要將幼雞的遭遇轉移到被詛咒之人身上，試圖讓他們無法正常使用自己的頭腦和腿部，而且陶罐發現處的附近還有火堆和其他動物的遺骸，拉蒙特確信這應該是為了讓咒語更強大的手段。

此外，陶罐外層被刻滿的銘文中包含了55個人名，由於歷史悠久，保存並不完善，有一些人名其實只剩下幾個字母或呈現不清晰的狀態，不過仍可以從字跡當中發現，這些銘文是由2個不同的人共同完成，再加上陶罐發現的地點類似於工作坊的地方，因此拉蒙特認為製作的人應該為當地工匠，因為陷入法律糾紛，才會想要進行詛咒，陶罐上的人名很可能就是和他起糾紛的人以及他的家人、證人、支持者等人。