在泰國北欖府（Paknam）一處工地打工的25歲男子，日前突然身體不適，不斷嘔吐，甚至吐出4根帶血的鐵釘，加上過去曾有不少巫師提醒他，25歲時會遭人下蠱陷害，擔心自己死於非命的他，急得到處求助。

根據馬來西亞《中國報》報導，25歲男子阿波納上月28日在員工宿舍休息時，突然感到腹部發熱難受，緊接著呼吸不順，並沒來由的瘋狂嘔吐，最後甚至吐出4根帶血的鐵釘，便找來柬埔寨籍的女友打電話向救護人員求助。

阿波納表示，自己疑似遭人下蠱，「我過去也被人下過巫蠱，比這次更嚴重，當時找高僧給自己澆好幾次聖水，情況才好轉。」他接著又說，17歲時也曾這樣吐到出血，但當時並沒有吐出鐵釘，父母見狀也嚇壞了，趕緊帶他去醫院就診，不料醫生替他進行全身X光檢查後發現，他的皮膚底下竟然有27根大小不一的鐵釘，但絲毫沒有任何疼痛感。

阿波納父母隨後又帶他找上村子裡的巫師，幫忙將體內的鐵釘清除，「我清楚記得當時吐了27根鐵釘，巫師也說我遭人下蠱，自此之後身體就時好時壞。」後續他也找過不少巫師，但都無法根治，反倒是每位巫師都提醒他，小心25歲時被下蠱陷害甚至死於非命，碰巧他現年25歲，種種巧合讓他不得不相信。

而阿波納女友也強調，柬埔寨確實有這種巫術，男友也真的被下蠱，但她納悶的是，男友從未與人結怨，不清楚究竟是誰做出這種缺德的事。