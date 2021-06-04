葉門有一群漁夫日前在亞丁灣工作時，發現海上漂著一條鯨魚屍體，一靠近就聞到一股濃烈味道，猜想鯨魚體內可能有龍涎香，於是將鯨魚拖上岸，切開一看果然找到一顆重達127公斤的龍涎香，最終以150萬美元(約新台幣4145萬元）賣出。

根據《BBC》報導，葉門35名漁夫今年2月至亞丁灣(Gulf of Aden)附近海域工作，發現海面上漂著一條鯨魚屍體，其中一名漁夫表示，「當我們靠近鯨魚時，馬上就聞到一股刺鼻的味道，覺得牠體內可能有什麼東西，便將鯨魚拖回岸邊，將鯨魚屍體切開後，發現裡面果然有一顆龍涎香，氣味並不好聞，但非常值錢」。

這一顆龍涎香重達127公斤，最終以150萬美元高價，賣給阿拉伯聯合大公國一名貿易商，金額由35名漁夫平分，他們還將部分的錢捐給村內有需要的人，有些人用於買房子、車子或船，還有一名漁夫表示，打算用這筆錢結婚，而這群漁夫提到，儘管獲得意外之財，不過捕魚是他們一輩子的志業，因此未來會繼續捕魚。

目前發現的龍涎香，大部分都是由抹香鯨產生，因為抹香鯨以魷魚、章魚為主食，無法消化的部分會在腸道內分泌成固體，也就是龍涎香，其外觀像岩石，是一種蠟狀物質，出現機率僅5%，而剛排出來的龍涎香氣味難聞，但放久後會漸漸散發出持久香氣，據說龍涎香可作為藥物或香水，英國自然歷史博物館更將龍涎香稱作「海洋之寶」。