國外一名男子日前帶愛犬至公園散步，看到一名老翁獨自坐在長椅上，愛犬馬上就注意到他，甚至坐到他面前，隨後在主人的允許下，愛犬才靠近老翁討摸摸，主人與老翁交談後，才知道對方的愛犬近日過世，因此才來公園哀悼，而愛犬似乎感覺到他悲傷的情緒，所以才會想靠近老翁安撫對方。

@natomcpierson They looked at each other so long and smiled so I asked... ♬ originalljud - Nato McPierson

根據《The Dodo》報導，麥克皮爾森(Dan McPierson)養了一隻羅威那犬，並取名為「納托」(Nato)，日前他帶愛犬至公園散步，發現一名老翁獨自坐在長椅上，神情看起來非常傷心，麥克皮爾森提到「納托一看到老翁後，眼睛就一直盯著對方，好像牠也知道老翁很難過」。

納托坐在老翁面前，一直看著對方，麥克皮爾森便允許牠起身，並坐到老翁的旁邊，而老翁一看到狗接近，馬上就伸出手摸納托，麥克皮爾森與他交談後得知，老翁也養了一隻羅威那犬，但近日不幸過世，讓他感到非常難過，因此來到他們以前常來的公園悼念。

麥克皮爾森表示，「聽老翁這麼一說，我才想起以前看過他帶狗來散步，而老翁告訴我，撫摸納托後，讓他心情好很多」，而納托感覺到老翁很悲傷，所以才會想靠近對方，他更提到，納托很親近人，過去就常找路人討摸，「我以為牠只是在撒嬌，直至聽到路人的故事後，總是讓我驚訝不已」。