評價一隻野獸的兇猛程度，通常以咬合力進行衡量，而好萊塢知名科幻電影《侏羅紀公園》中，許多人對一腳踩扁園區導覽車的霸王龍（Tyrannosaurus rex）印象深刻，毫無疑問的，體長約11.5至14.7公尺、平均體重約9噸的霸王龍，憑藉著遠超所有現存生物的超強咬合力，可謂恐龍界的霸主。不過科學家最新研究發現，霸王龍幼年時期就擁有驚人咬合力，比過往估算的數據還高出許多。

根據發表於權威雜誌《PeerJ》的最新研究報告指出，古生物學家Joseph Peterson發現恐龍骨骼化石上有霸王龍幼體的齒痕，加州大學研究人員Jack Tseng決定嘗試複製這些咬痕，藉此測量霸王龍幼體的咬合力，沒想到卻有驚人發現。

研究人員透過牙科醫學的尖端技術，利用鈷鉻合金複製出13歲霸王龍幼體的彎刀狀牙齒，並將其實際運用在針對牛肱骨的模擬咬合實驗中，最終確定霸王龍在幼年時期的咬合力高達5,641牛頓（Newton，符號為N。是一種衡量力的大小的國際單位），這數據遠高於鬣狗，僅次於鹹水鱷，同時也超過此前學界估算的4,000牛頓。

成年霸王龍的咬合力更是驚人，約為35,000牛頓，遠超過現存任何生物，至於人類的咬合力則為300牛頓。

對此，研究人員表示，本次實驗模擬的霸王龍幼體咬合力為5,641牛頓，雖說與過往的4,000牛頓看似差距不大，但背後意義卻截然不同，這項研究結果有助於科學家更加了解霸王龍幼體的飲食，以及牠們在生態系統中所扮演的角色。