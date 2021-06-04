澳洲一名野生動物攝影師日前至坦尚尼亞進行拍攝工作，看到一隻在水坑旁喝水的水牛，不幸被母獅盯上，由於水牛的身形較大，光靠一隻母獅捕獵勝算並不大，豈料之後跑來3隻母獅聯手捕食，最終成功將水牛淹死。

Four lions team up to DROWN a buffalo after dragging their prey into a watering hole in Tanzania. Jeez, they don't watch movies, so where they learn that?😳

https://t.co/6dUbvALkgi — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) June 3, 2021

根據《每日郵報》報導，來自澳洲凱恩斯的62歲攝影師莫爾(Marc Mol)，日前至坦尚尼亞(Tanzania)的塞倫蓋提北部地區進行拍攝，期間注意到四隻母獅正在尾隨水牛，因此他便在距離80英尺外觀察，只見水牛毫無警戒，隨後走到附近水坑喝水。

其中一隻母獅見水牛放下戒心，便直接走進水坑狠咬對方，不過正常水牛重達860公斤，而母獅重約180公斤左右，且水牛力氣也不小，頭部還有攻擊性強的角，靠一隻母獅捕食牠的勝算並不大，首隻展開攻擊的母獅，很快就被水牛拋在地上。

剩餘3隻母獅見狀，也加入戰局攻擊水牛，牠們不斷跳到對手背上狠咬，最終聯手將水牛撂倒，將其頭部埋進水中淹死，花了20分鐘終於將水牛殺死，過程全被莫爾拍下，他表示「水牛喪命前，其實也對母獅造成傷害，而這群母獅育有8隻幼崽，這一頓夠牠們吃好幾天」。

雄獅在獅群中主要負責巡邏地盤、保衛幼獅與母獅，而雌獅則是負責獵食，並會集體合作進行捕獵，不過由於獅子沒有長途追擊的耐力，因此通常都是以潛伏的方式靠近獵物，再跳起來將其撲倒，遇到較小的獵物時，牠們一般會咬斷對方頭頸，而捕食大獵物時，會將對方頭頸撕破，或壓到窒息而亡。