菲律賓日前發生一起讓人作嘔的消費糾紛，一位女苦主透過外送平台訂購炸雞餐，正當兒子準備大快朵頤之際，發現炸雞切不動也撕不開，她仔細一看竟是一條「炸抹布」，氣得她PO網控訴該店家離譜至極。

女苦主佩蕾絲（Alique Perez）本月2日在臉書上PO文透露不愉快的用餐經驗，內文提到透過外送平台向當地連鎖速食店「快樂蜂（Jollibee）」訂購了炸雞餐，正當她想要切一口炸雞餵食兒子時，卻發現炸雞切不動也撕不開，納悶的她仔細一看竟是裹粉後被油炸的抹布，讓她爆氣直呼「太噁了吧！怎麼會有抹布掉到油鍋裡面？」

佩蕾絲接著表示，平時看見民眾向店家投訴食物，都以為是憑空捏照的，沒想到自己真正遇到才明白，這是真實會發生的事情，不禁痛批，這是她有史以來最糟糕的用餐經驗。

貼文一出隨即掀起網友熱議，被點名的速食店緊急發布道歉聲明，並對惹禍的分店祭出暫停休業3天的處分，除了調查是否有遵照公司SOP出餐，也對員工再次進行培訓，確保這類情事不再發生。