雲南近幾日有15頭野生亞洲象群向北前進，造成不少農作物遭破壞，甚至走進人多的市區，而此事件也引發外界關注，就有民眾好奇，為何不能對大象使用麻醉槍，而北京師範大學生命科學學院張立教授對此表示，這可能會造成更大的危害。

根據《環球網》報導，雲南西雙版納叢林的野象群從去年開始就一路向北走，但當時並沒有造成太大騷動，不過從今年4月中旬，牠們一連穿過多個縣市，在短短40多天裡，破壞農作物達842畝，近日更是抵達昆明市附近，不少居民叫苦連天，指自家房屋窗戶被打碎，路邊的防護鐵絲網也被撞壞。

就有民眾提議，是否能向象群使用麻醉槍，將牠們麻醉後再送回去，北京師範大學生命科學學院張立教授對此表示，過去越南曾有保護機構，試過麻醉亞洲象後再進行捕捉的例子，但最終並沒有成功，甚至導致大象死亡，且使用麻醉捕捉耗時又費力，麻醉過程需注意許多細節，例如以防大象被麻醉後跌入水裡窒息等。

再者，野生大象的社會性強，當人麻醉其中一隻大象時，其他象群個體出於保護，可能會對人進行攻擊，甚至產生不信任感，造成人象衝突，因此並不建議使用麻醉槍。野生動物保護協會教授嚴旬也曾表示，野生象長期破壞雲南地區民眾的農作物，當地出現嚴重的人象衝突問題，他們並不希望再將衝突擴大。