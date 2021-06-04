現代人喜歡養寵物作伴，大陸日前就有一則「尋狗啟事」在網路上爆紅，因為內容提到，如果成功尋回走失愛犬，就會送上北京一處房產作為答謝，還強調言出必行，果然愛犬在2小時內成功找回，但飼主卻翻臉不認人，反稱送房一事是影印店印錯，引起網友砲轟「門牌號都寫出來了，還說打錯？」

綜合陸媒報導，北京街頭日前出現一則尋狗啟事，一名柯基飼主詳細指出愛犬的特徵，以及走失的日期和地點，指稱「狗狗與家人有著深厚的感情，如有撿到請立即聯繫我，必有重謝！」文末更強調，如若送回愛犬，「本人願意送西甲山一號49，地址XXX，作為回報，言出必行」，並附上聯絡電話。

尋狗啟事一出，如此高昂的報酬瞬間引起網友關注，而走失的柯基在告示張貼後的2個小時之內，被幸運送回。沒想到飼主夫妻卻反悔，表示送房一事純粹是影印店印錯，「找到狗的人送門口就走了，沒留名字，一分錢沒要」。

男飼主解釋，當時一心只想尋回愛犬，原本是想講「把狗送回家有重謝」，沒想到影印店卻誤印，女飼主也表示「我們哪知道錯了啊，後來造成轟動才知道」，並趁機吐苦水，抱怨尋狗啟事貼出去，一個晚上就接到300多通來電。

不過網友們對於這樣的說法顯然無法接受，紛紛留言回應「玩不起就不要玩」、「門牌號都寫出來了，說印錯是在騙傻子嗎」、「就是故意的，他很在乎狗，但又不想付出代價，故意誇大其詞讓別人把狗送回去，然後說是印刷失誤」。

另外也有知情網友指出，「西山甲一號是北京最後一批兩限房，我弟的也在這個院，購買限價房是有條件的，戶籍收入都有要求，不可能隨便過戶；就算打錯字了，有點腦子的也不會相信」。