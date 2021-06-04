信義區淹成汪洋！鼠鼠站浮板逃命 外送員使命必達冒險送餐

受到北邊滯留鋒南下與午後熱對流影響，導致北北基今(4)日爆發致災性降雨，各地也傳出淹水狀況，台北信義區更是被淹到黃河一片，有民眾當時在吳興街，看到一隻漂流在水上的老鼠，不知所措的站在浮板上，彷彿正在對外求助，畫面讓不少人笑翻。

這一段影片被分享至《爆廢公社》，只見信義區吳興街上出現淹水狀況，路過的民眾趕緊躲進騎樓，沒想到積水中出現一隻老鼠，站在一塊漂浮於水中的板子上，只見水位越來越高，而老鼠似乎也感到非常著急，不斷的四處走動，好像在找出路。

期間老鼠還用後腳站立，並拉長了脖子遠望，但四周全是水，牠根本無處可逃，只能待在浮板上，看起來相當無助，隨即也吸引旁人注意，將這一幕畫面拍下，並分享至社群平台，意外引發討論。不少網友笑翻表示「老鼠果然真的聰明，12生肖之首呀」、「老鼠的奇幻漂流」、「老鼠版災難片」。

還有人表示，其實老鼠並不怕水，「老鼠可是會游泳的，等到老鼠游向拍攝者，就會是拍攝者怕爆」。過去就曾有女網友在《Dcard》表示，家住4樓的她準備就寢前，發現廁所竟出現一隻老鼠，當她試圖以水柱將老鼠趕跑時，老鼠竟直接跳進馬桶裡游走，讓她當場看傻眼，更驚呼「根本鼠界跳水冠軍」。