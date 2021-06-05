隨著人類過度開發，不少動物棲息地遭到破壞，不得已遷入人類的居住空間，日前就有日本居民在暗夜中，意外撞見一群不明生物在電線上爬行，眼睛還「迸出亮光」，畫面曝光後讓不少人看了毛骨悚然。

根據日媒《J-CAST ニュース》報導，搞笑藝人「五明拓彌」本月1日在推特上PO文指出，自己親眼目睹了一群神祕生物，受到網友高度關注。根據他上傳的影片可見，在一片漆黑的夜色中，周圍連一座路燈都沒看到，幾乎沒什麼光源。

最讓他感到詫異的是，有3隻身體瘦長、擁有長尾巴的不明生物，在電線上爬行、休憩，甚至還發現到了他的存在，雙眼發亮的盯著他，詭異模樣讓他看了毛骨悚然，驚呼「這些傢伙太可怕了吧！」

事實上，這些不明生物很可能是在城市中神出鬼沒的「果子狸」，身為夜行性動物的牠們多次被民眾目擊到在電線杆及電線上來回穿梭。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「龍貓巴士現蹤了」、「又可愛又恐怖的感覺」、「我知道，這代表你被詛咒了」、「這是貓嗎？」、「叫聲好像大叔」，也有人表示，果子狸雖然很可愛，「但藏身在住宅區的話可是很麻煩的，算是害獸」。