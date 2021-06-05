有些熱戀中的情侶，會將對方的名字刺在身上，留下兩人愛的印記，但分手後可就非常尷尬了。愛爾蘭一名刺青師分享，一對情侶先前來店裡刺青，豈料男方刺完後，女方因抓包對方劈腿而選擇不刺，以刺青作為給渣男男友的警告，也讓刺青師當場看傻。

來自愛爾蘭都柏林(Dublin)的刺青師傑米(Jamie Lo)，經常在抖音分享幫客人紋身的趣事，日前他表示曾有一對情侶一起來找他刺青，他們想在彼此身上刺上另一半的名字，傑米回憶的說，當時男方非常緊張，因為這是他的第一次，但他願意為了摯愛而克服恐懼。

完成男方的刺青後，對方也表示非常滿意，豈料輪到女方刺時，她卻當場反悔了，讓男友非常困惑，女子則表示「刺青是原本就計畫好了，但之後我發現你劈腿我的好朋友，我希望這個刺青能讓你永遠記得，你做過這麼渣男的行為，還有我這個人」。

傑米提到，最後女方氣得離開，而男方則趕緊追上前，並希望能獲得原諒，但女方則表示，自己已對男友沒感覺，兩人當場分手。影片目前累積1100萬觀看次數，不少網友驚呼不已，表示「我最近也發現，交往7個月的男友背著我偷吃，我覺得這一招很不錯」、「千萬別惹女人，她們的報復方式都很高招」。