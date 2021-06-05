狗都是有靈性的！大陸一名網友逛街時，看到了一隻流浪狗，在路邊向路人乞食，但過程中都沒有人理牠，網友看了非常不捨，於是買了水與香腸給牠吃，豈料流浪狗似乎把他當成主人，不斷的跟在他身後，甚至還抱住他的大腿，讓網友最終選擇領養牠。

大陸網友「樂浪星流浪生活」在網站bilibili表示，日前他外出逛街時，途中看到一隻流浪狗，不斷在街上向路人乞食，但都沒有人理牠，流浪狗只能吃路上的垃圾果腹，讓他看了非常不捨，於是決定上前關心，起初流浪狗保持警戒愣在原地，之後才緩緩接近該名網友。

「樂浪星流浪生活」提到，這一隻流浪狗全身非常髒，狗毛曾被修剪過，牠過去應該有人飼養，但不知什麼原因而流浪，且牠的鼻子發黃，長期缺少營養，應該已流浪一段時間，並推測這一隻狗應該是走失的，讓他感到相當不忍，而且流浪狗非常親近人，甚至還任由網友摸牠的腹部，似乎想討好他求收編。

由於「樂浪星流浪生活」日後要至新疆旅行，帶狗旅行非常不方便，因此他決定將牠留在原地，等好心人收養牠，不過流浪狗卻跟在他身後不肯走，讓網友當場心軟，便買了水與香腸給他吃，流浪狗似乎把他認成主人，期間還抱住網友的大腿，還做出不雅動作，讓人看了哭笑不得。

「樂浪星流浪生活」之後決定收養牠，並取名為「可樂」，再將牠送至寵物美容院清理，模樣煥然一新，也決定帶狗一起去旅行。不少網友感動的說「抱腳有時並不是發情，這是小型犬類認主的一種表現，我們家2隻狗剛過來時也有這種行為」、「我同學的姊姊外出時，看見流浪狗蹲在路邊，她看狗可憐，就給了一根香腸，沒想到狗就跟車跟到姊姊家，最後成功被收編」。