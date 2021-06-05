夏季是蚊蟲容易大量孳生的季節，國外就有網友分享超猛的「生物防治法」對抗蟲蟲大軍，只見一名阿伯對於除蟲相當有心得，不用任何電器捕蚊產品，直接單手抓來一隻「無敵吃蟲雞」，一人一雞隨即展開神默契，將惱人的蚊蟲全數殲滅，也省了雞的飼料費。

有網友日前在抖音（TiKTok）帳號「＠samran_ryk」分享一段影片，畫面中可見，面對滿天飛舞的蟲蟲大軍，一名阿伯淡定的單手抓來一隻「無敵吃蟲雞」，上演「飯來張口」的景象，只見阿伯利用手動定位的方式，將雞舉向有蟲的位置，讓牠方便入口。

果然雞隻也非常上道，尖嘴快速一啄，立刻收拾乾淨，就這樣，在沒有任何電蚊拍或是捕蟲電器的幫助下，一人一雞默契十足的將蟲蟲大軍逐一殲滅。

有趣的除蟲畫面曝光後引起網友高度關注，紛紛留言大讚「一個吃到飽的概念」、「沒有人比阿伯更環保了」、「純天然生物防治法，太猛了」、「如果能夠開啟『自動模式』就更好了，不然單手抓雞還是太累了」、「根本生活智慧王」、「雞：我當時快撐死了」。