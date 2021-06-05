幫小狗修剪毛時，最擔心寵物亂動，不小心弄傷牠們。大陸一間寵物店日前接到客人送來的一隻博美幼犬，請他們幫忙修狗毛，不過由於牠的情緒非常激動，因此難以修剪，豈料經美容師一哄後，牠竟像是被催眠了一樣秒睡，超萌模樣讓眾人看了全融化。

大陸一名寵物店老闆「剪狗毛的倩哥」，日前在影片網站bilibili表示，先前接到一名顧客送來一隻博美幼犬，剛來店裡時牠活蹦亂跳，完全安靜不下來，美容師若要幫牠修剪毛，可說是非常不容易，便決定先哄一哄，讓牠安靜下來，豈料幼犬果真乖乖趴下，甚至還當場睡死在美容台上。

寵物店老闆「剪狗毛的倩哥」當時還不知情，看到幼犬倒在美容台，還以為牠死了，趕緊上前確認，才發現牠只是睡著了，期間還擔心牠可能是血糖過低，讓他哭笑不得的說「只要心夠大，美容台也可以變席夢思」、「我看到牠的睡姿，不得不懷疑，牠是不是真的當場過世了」。

狗毛修剪完畢後，美容師才將幼犬喚醒，而牠剛起床時，表情還非常恍惚，直到主人安撫並向牠吹氣，幼犬才恢復精神，並被帶回家。由於博美幼犬非常可愛，影片更是累積275萬觀看次數，不少人笑著說「和我家狗小時候一樣，有次帶牠到朋友家玩，睡著後被朋友媽媽從廚房拎到客廳都沒醒，長大後一點風吹草動就醒了」、「看起來像一顆睡著的湯圓」。