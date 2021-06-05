印度2名男子日前至齋浦爾附近的薩里斯卡野生動物禁獵區，在叢林裡聽到其他動物發出吼叫聲，疑似在提醒對方有掠食者靠近，隨後看到一隻母老虎，發現躲藏在樹上的花豹後，竟跳上3公尺高的樹上，將對方咬死並拖倒在地，2隻大貓的對決，讓他們驚呼不已，表示這畫面非常少見。

根據《每日郵報》報導，謝哈瓦(Yashvardhan Singh Shekhawat)和堂哥拉謝夫(Abhimanyu Singh Rajvi)，日前開車進入「薩里斯卡野生動物禁獵區」(Sariska Tiger Reserve)，馬上就發現異狀，謝哈瓦提到「我們知道掠食者在附近，因為猴子、孔雀及鹿等其他動物狂發出聲音，用於提醒對方注意周遭威脅」。

謝哈瓦便將車速慢下來，試圖追蹤掠食者的位置，隨後他們在身後聽到一聲怒吼，接著看到一隻母老虎試圖爬上樹，而他們也注意到，樹上有一隻體型較小的豹，謝哈瓦接著說「母老虎跳到約8至10英尺(約3公尺)的樹上抓豹，沒幾秒鐘就把豹咬死，隨後老虎拖著豹的屍體，穿過我們面前的馬路」。

謝哈瓦起初以為，老虎是為了狩獵而殺豹，但國家公園管理員隨後發現，豹的屍體被扔在草叢中，並沒有被吃掉，透露老虎並不會吃豹，唯有感覺受到威脅時，才會殺其他食肉動物，例如豹和鱷魚，狀況很少見，謝哈瓦也提到，「豹與老虎很少會打架，這些年來我遇過很多老虎，也見過牠們狩獵與交配，但我從未見過這樣的事情」。