高雄一名飼主日前帶2歲愛犬，至當地一間動物醫院做結紮手術，豈料將狗帶回家後，發現愛犬處於昏迷不醒的狀態，隨即又帶往另外一間動物醫院做檢查，才發現牠的胰臟竟被拿掉了，所以才會出現出血休克的症狀，而子宮與卵巢根本沒拿掉。

一名飼主日前帶愛犬「雪糕」至高雄一間動物醫院做結紮手術，豈料術後將愛犬帶回家後，發現牠一直昏迷不醒，而且傷口仍不斷流血，讓她驚覺不對勁，趕緊致電給獸醫師詢問，豈料對方卻回應這是「正常現象」，要飼主不用擔心。

飼主在臉書表示，出於不放心所以便將愛犬帶至另一間動物醫院檢查，豈料獸醫師卻告知，狀況相當危急，必須緊急開刀治療，進一步發現，前一名獸醫師做的結紮，並沒有拿掉愛犬的子宮卵巢，反而誤取出胰臟，導致「雪糕」出血休克。

飼主隨後回去前一間動物醫院，希望獸醫師可以負責，並交出愛犬的胰臟，但對方卻不斷迴避，更表示願意再治療「雪糕」以示負責，但柯姓飼主根本無法接受，也氣得在臉書表示，「我把健康的狗狗帶去，單純給你做絕育手術，因為你的醫療疏失拿錯器官讓牠送命」。

不僅如此，誤取胰臟的獸醫師更喊「妳告我啊，反正我店也不想開了」，讓飼主聽了更是無法接受，最終「雪糕」還是不幸過世。此事也被分享至《爆料公社公開版》，不少網友看了非常氣憤，表示「證據確鑿，還想推託，太無良了」、「這個醫生這樣子真的不行，牠也是個小生命，他把狗狗當成是什麼了」。

飼主最後也表示，非常感謝網友的關心，也希望其他人可以正視此事，「不要再有其他毛孩受到傷害，我無法想像多少生命葬送在他的手裡！」，而新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎得知後，也將此事通報高雄動保處，相關單位目前正在釐清案件。