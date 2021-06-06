美國佛羅里達州日前發生一起驚悚的鱷魚咬傷人事件，一名男子在附近水域潛水游泳時，突然遭到一隻巨大鱷魚猛烈攻擊，他因逃生不及而遭到鱷魚咬了一口頭部，造成他頭骨破裂緊急送往醫院急救，頭上插了30幾根鋼釘才保住性命，傷口畫面曝光也讓網友驚呼「太可怕了」。

根據國外媒體的綜合報導，一名25歲的男子傑佛瑞海姆（Jeffrey Heim）因熱愛收集脫落的鯊魚牙齒，也會將它們製成飾品販售，因此經常前往附近海域潛水撿拾。5月31日傑佛瑞海姆一如往常的前往佛羅里達州邁阿卡河潛水，尋找沉在河床底部的鯊魚牙齒，沒想到才下水沒多久，準備浮到水面上換氣時，便看到一隻身長2.7公尺的巨大鱷魚朝向他快速衝過來。

傑佛瑞海姆當下因為來不及逃離而遭到巨鱷從背部猛烈攻擊，造成他頭骨被咬碎，原本傑佛瑞海姆已做好必死的心理準備，沒想到鱷魚卻不知為何的突然對他失去興趣而鬆口放開他，讓傑佛瑞海姆有機會逃走趕緊就醫。

經過醫生的搶救後，傑佛瑞海姆的頭上插了34根鋼釘，驚險的保住一條小命，他將自己的傷勢拍下傳到網路上，並透露「當時我被又拖又咬，感覺就像一艘大船全速撞向我」，但他也表示未來還是會繼續收集鯊魚牙齒，但會避開這些區域，吸引大批網友紛紛留言「好險你還活著」、「這傷口太驚人了」、「好恐怖喔！看得我頭皮發麻」。

專家也提醒，佛羅里達州有至少130萬隻不同大小的健康鱷魚，5、6月是牠們的交配季因此格外兇猛，提醒民眾避免前往，以免發生無可挽回的悲劇。