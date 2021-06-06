每個父母總是望子成龍，希望孩子可以健康平安地長大，成為各方面都很優秀的人，而這些寄託也都會呈現在替孩子取的名字上。近日大陸一名小學生因為名字太過「簡單」而爆紅，連名帶姓加起來才只有2筆畫，而他的父親也曝光了背後的用意，期望兒子能夠贏在起跑點上，引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，小年（化名）是一名小學老師，每年新生報到的時候，學校都會將分班的結果張貼在校門口上，小年就注意到他們班裡有一個姓名很簡單的學生，不少家長和同學看到名字後也都覺得很特別，一下就記住了這個孩子的名字，讓他才剛報到就已經成為班上的「話題人物」。

小年表示這名小學生的名字叫作「乙一」，連名帶姓加起來總共只有2筆畫，簡單得令人不可置信；事後乙一的爸爸也透露自己當初取名的用意，因為他在學生時代也是個學霸，但上面總是有比他更強的人存在，他思來想去，認為自己的姓氏「乙」在天干地支中有「第二」的意味，為了讓兒子擺脫「萬年老二」的命運，才會特別取了「一」當作名字。

另外這個名字還有很多好處，因為總共只有2筆畫，在考試時可以比別人快寫完名字，爭取多一些答題時間，而且還可以讓人過目不忘，再加上重名的人不多，未來求職也能夠擁有多一點機會，留給主管或合作伙伴一個深刻的印象。