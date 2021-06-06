美國加州日前發生一起離譜的公車意外，一名女子搭公車準備前往外地，竟遭到後座青少年拿出打火機試圖燃燒她的頭髮，少年見女子的頭髮燒起來後，便隨即下車逃離現場，讓車上旅客全嚇傻了，趕緊通報警方處理。

根據《CBS》的報導，美國加州舊金山一處警察局，日前收到民眾報案表示，一名貌似拉丁裔或是菲律賓裔的女子，搭乘公車突然遭到一名青少年拿打火機燃燒她的頭髮。警方透過車內監視器中看到，該名女子當天穿著一件藍色上衣，搭配牛仔褲與軍綠色外套，坐在公車門口後方的單人座位上，後面則是坐著一名穿著紅色衣褲的青少年，只見少年不斷拿著打火機試圖燃燒婦人的頭髮都不見果，成功點燃後才趕緊拉著同伴逃跑，車上的乘客則是立即打電話報警。

不過警方到場後，兩名犯案少年以及被燃燒頭髮的女子都已離開，因此不清楚女子的傷勢，警方只好在網路上公布這段離譜的監視器畫面，希望民眾能夠一同找出嫌犯。

但網友看到影片後則是紛紛表示「都沒拍到臉要怎麼認」、「受害婦女沒出面的話應該也很難找到嫌犯」、「女子可能先去醫院看傷勢了？」、「找附近街道的監視器比較快」、「屁孩真的是沒藥醫」、「燒人家頭髮這麼危險的事情竟然沒人阻止，太誇張了」、「現在不僅要防病毒還要防屁孩」，引起熱烈討論。

San Francisco Police Seeking Public’s Assistance in Identifying Victim in Muni Aggravated Assault Investigation



Please visit the attached link to read the full synopsis regarding this incident ➡️ https://t.co/Kqd2fDeVhd pic.twitter.com/KrsfOVwXJL — San Francisco Police (@SFPD) May 5, 2021