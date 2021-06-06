大陸鹽城交警近日在官方抖音號上傳的《一蘆有你》系列影片引發網友關注，美女交警「小蘆」憑藉著颯爽的形象和甜美的嗓音，不但讓違規者乖乖遵守交通規範，還擄獲了大片網友的喜愛，系列影片至今已累計超過2.1億觀看次數。

鹽城交警在官方抖音號上傳《一蘆有你》系列影片。(影片來源/YouTube/青蜂俠)

女交警小蘆在影片中騎著一台哈雷機車在街道上巡邏，只要看見有人違反交通規則，就會出聲制止、勸導，不過小蘆的風格卻和一般的交警不同，她利用甜美的嗓音以及一些幽默的詞語，讓語氣聽起來溫柔又不令人恐懼，避免了發生衝突的可能。

像是在第五集中，小蘆看見一名外送員逆向時，她輕聲地說道：「這位外賣小哥，這裡是逆向，怎麼能這麼開呢，還開這麼快」，對方立刻聽話地掉頭就走，接下來她又同時遇見2起違規停車的事件，先是幽默地說道：「哎呀！我成夾心餅乾了啊」，接著才一一勸導離開，2名駕駛也很快認知到自己的錯誤，配合地駛離現場，最後小蘆還貼心叮嚀他們晚上要注意安全。

《一蘆有你》系列影片上傳至今已累計超過2.1億觀看人次，微博上也出現了小蘆值勤的合集影片，不少人都被她甜美的嗓音給融化，紛紛留言：「又美又颯，被小姐姐叫住的人或車都按照正確的方式騎行駕駛，這就是溫柔的力量呀」、「好可愛，好想去鹽城遇見小姐姐呀」、「小姐姐好甜啊」。

對於自己的意外爆紅，小蘆感到相當驚喜，她十分感謝大家的喜愛和支持，並表示還有許多工作需要完成，未來會再努力爭取和大家多多見面。