美國達美航空日前發生一起差點被劫機的恐怖行動。一架班機自美國洛杉磯起飛後不久，就衝出一名男子試圖闖入駕駛艙中，被機上的空服人員及乘客發現，隨即合力上前壓制男子並將他五花大綁在座位上，讓機上乘客看到嫌犯的狼狽模樣忍不住大笑。

根據美國媒體《福斯新聞》的報導，本月4日一架達美航空由洛杉磯國際機場起飛，至田納西州納什維爾市（Nashville）降落的386號客機，在飛行途中突然遭到一名男子試圖闖入駕駛艙打算劫機，使現場尖叫聲不斷。

而飛機上的男性空服員及駕駛艙附近乘客看到男子的詭異行動後，立即上前阻止，經過一番扭打，該名男子的雙手被空服員以線束帶固定反綁在身後，雙腳也被綑綁住讓他無法動彈，接著乘客與空服員再合力將嫌犯抬到沒人坐的位置上，結束這場驚險的鬧劇。但空服員疑似驚魂未定，隨後便坐再位置上低著頭、雙手抱拳的開始禱告，而乘客看到嫌犯被五花大綁的狼狽模樣則是忍不住笑了出來，同時對於機組人員及乘客的英勇表現表達感謝。

@Delta this man needs an award.. just saved the plane. LA flight to Nashville.. pic.twitter.com/WZWO7bK4L5 — rich (@NoKapRich) June 4, 2021

隨後這架班機緊急降落在新墨西哥州，機場警察隨即將該名男子逮捕，並送往聯邦調查局（FBI）進行調查。而這段驚悚的影片也被當天的乘客拍了下來上傳至網路上，吸引大批網友觀看分享。

網友看到影片後紛紛大讚「對這群人表達最高的敬意」、「好險有他們，要不然後果可能不堪設想」、「這個人是瘋了嗎？又想害死多少人」、「雖然歹徒被綁成那樣真的很好笑，但事發當下一定很可怕」、「謝謝你們英勇的付出才沒釀成悲劇」、「這樣綁是對的，誰知道他下一秒又想幹嘛」、「疫情就已經很可怕了竟然還有人想恐攻」。