澳洲近日除了再度爆發新冠肺炎疫情外，同時也飽受鼠患之苦，讓不少農民苦不堪言，農作物損失慘重。而一位農民疑似為了報復老鼠們帶來的災害，竟自製了一條「死亡輸送帶」將老鼠送入火坑中活活燒死，還將殘忍的影片曝光在網路上，遭到大批網友撻伐。

根據英國媒體《太陽報》的報導，由於老鼠的繁殖力驚人，僅需一隻公鼠及一隻母鼠，就能在短短3個月內火速生下400隻老鼠寶寶，使澳洲墨爾本至布里斯班等南威爾斯州地區長達8個月陷入鼠患之苦，許多農民紛紛在網路上分享老鼠湧入榖倉及啃食農作物的畫面。

根據當地政府提供的「老鼠警報」數據指出，除了墨爾本、布里斯班地區外，雪梨自3月份開始也陸續收到多起民眾通報目擊老鼠在各地亂竄的案件；《雪梨第十新聞頻道》更直接表示，這些囓齒動物將於8月份左右大規模入侵雪梨。

近日還有一位農民安德魯（Andrew）為了保護農作物不被老鼠侵犯，竟將原本用來輸送榖物的輸送帶，改造成老鼠的「死亡輸送帶」，還拍成影片公開至TikTok上。只見輸送帶上不停的轉動，輸送帶的下方還放有一個正在燃燒中的大鐵桶，而貪吃的老鼠們經由輸送帶一個個掉進火堆中活活被燒死。

影片公開幾日後就吸引超過600萬人觀看，網友紛紛留言「雖然知道鼠患嚴重，但這種行為太殘忍」、「好歹也是個生命，可以用人道一點的方式處理」、「怎麼不多養些貓來抓」、「看到這種影片好不舒服」。安德魯雖遭到不少網友批評，但他並不以為意，聲稱「這些老鼠鑽入機械裡面時，就可能被螺旋鑽給刺死」，甚至反問網友「要不然要我怎麼做？」再度引起熱烈討論。

（畫面驚悚，請斟酌觀賞，切勿模仿）