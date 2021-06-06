加拿大男子布萊克摩爾是當地非常著名的人物，他主張一夫多妻制，娶了27名妻子，更驚人地育有150名孩子，而其中的幾名兒子在脫離家庭組織後，在網路上分享他們異於常人的成長過程，近日更曝光老爸又再度讓一名「媽媽」懷孕，他們的第151位手足即將誕生。

綜合外媒報導，現年64歲的布萊克摩爾（Winston Blackmore）原本是一名主張「一夫多妻」的教會首領，2002年離開後自成一派，有不少追隨他的女信徒成為他的妻子，更替他生下許多孩子，總計布萊克摩爾擁有27名妻子和150名小孩；雖然他在2017年被控犯下重婚罪，但最終只被判在家軟禁6個月。

19歲的梅林（Merlin Blackmore）就是布萊克摩爾的眾多兒子之一，他和同歲的穆拉里（Murary）、21歲哥哥沃倫（Warren）日前選擇脫離原生家庭，在網路上分享家庭秘辛，梅林透露每個孩子出生後不一定可以和生母同住，因為人數實在太多，所以布萊克摩爾建造了一座「流動集體屋」，讓大家依照年齡分層居住；此外在他所創建的社區中也有學校，所有的孩子們在這裡讀書，而班級內半數以上的同學都是彼此的親戚。

大哥華倫則拍片表示，在這個大家族中，所有的「媽媽」都像姐妹一樣，每個孩子之間比起勾心鬥角、相互忌妒，反而更像是朋友，彼此關心扶持，過去他也曾在文章中爆料，布萊克摩爾當時最大的兒子44歲，最小的孩子才剛出生，年僅1歲，兄弟兩人相差了43歲。

近日梅林又再度更新TikTok，稱自己的其中一個媽媽又懷孕了，兄弟姐妹的數量將會增加到151人，對於未來是否還可能有新的弟弟或妹妹，梅林無奈表示：「我不能保證這是不是最後一次，但我的父母如今還在生孩子」。