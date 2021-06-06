台灣近日受到滯留鋒面影響，多處低窪地區都傳出嚴重淹水的災情，無獨有偶大陸江西省地區這兩日也因為連日暴雨，造成災情頻傳。日前，民眾好不容易等到雨水都退去紛紛出門，但一輛自小客車卻在行經某區路口時，不慎掉進了路面坍塌的大洞中，讓路過民眾都嚇傻了。

根據大陸媒體《西安商報》的報導，近日網路上流傳了一段本月4日所拍攝到的驚悚監視器畫面，影片中一台白色的小客車行駛在道路上方，經過十字路口時沒發現路面的超大坑洞，下一秒便連人帶車摔入洞中，整台車翻覆在底部，讓路過民眾都被眼前的景象給嚇到，趕緊通報警消救援。

原來會發生這起交通意外，是因為江西地區連日來的暴雨，造成吉安市部分地區路面出現大面積的坍塌，但卻沒有設置任何告示燈或是警告標誌，造成不知情的民眾跌入洞中。警消到場後也協同附近民眾趕緊將車主救出，送到醫院檢查，所幸經過醫生診斷車主並無明顯外傷、意識清醒，只受到嚴重的驚嚇。

網友看到影片後紛紛留言「果然是豆腐渣工程」、「這可以申請國賠嗎」、「大白天開車還能跌入洞中也是醉了」、「遠看真的以為是陰影，沒想到是洞」、「太可怕了好險人沒事」、「也不設個警告標誌」、「車主大概沒看清楚路況，直直的駛進洞裡」、「這樣誰還敢在雨後開車」、「這件事情告訴我們大雨過後真的得睜大眼睛上路」。