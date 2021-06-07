雞蛋小小一顆卻富含營養，再加上料理方式簡單，是不少人心目中的最愛。最近有一名網友吃水煮蛋的時候，在蛋內咬到硬殼，仔細一看才發現裡面居然藏著另一顆小雞蛋，讓她感到非常驚奇，網友們看到這罕見的「蛋中蛋」景象也覺得十分神奇，引發話題。

這名網友在「爆料公社公開版」發文，表示吃到雙黃蛋其實並不稀奇，因為有不少人都有過類似的經驗，但若是吃到蛋裡面還包著另外一顆蛋，就是相當罕見的狀況了，「吃水煮蛋遇到蛋中蛋，還帶殼咧」。從照片中可以看到，一顆被剝了一半的水煮蛋，上方已經被咬下一大口，然而本該是蛋黃的地方卻出現了一顆超級迷你的雞蛋，讓PO主忍不住開玩笑，這樣的情況根本就是「一屍兩命」。

有專業網友解答，指出母雞可能在產卵時發生「反蠕動型痙攣」，才會造成「蛋中蛋」的現象。(圖/爆料公社公開版)

網友們看到照片後都覺得十分神奇有趣，紛紛留言：「如果是我我會很生氣，我的蛋黃怎麼…那麼少」、「長這麼大，第一次看到這樣」、「出奇蛋一蛋兩吃買一送一」、「我還以為是你的手指頭」、「哇～沒有蛋黃的蛋中蛋，不愛吃蛋黃的福音」、「其實是俄羅斯娃娃，裡面還有三顆」。

另外也有人好奇為何會有「蛋中蛋」的情況發生，有專業網友便出面解答，認為這是母雞在產卵的時候發生了「反蠕動型痙攣（counter-peristalsis contraction）」的現象，母雞在受到壓力的情況下，讓已成形的雞蛋再回到輸卵管頂部，導致第二次與卵細胞結合，於是產下了這顆罕見的「蛋中蛋」。