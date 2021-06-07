學校校長無論是男性還是女性一直給人嚴肅、莊重的印象，但美國紐約一所中學的女校長，卻在上班時間逼迫女秘書成為他的「私人助理」，不僅要求助理為她拍攝鹹濕照傳給情夫，甚至還要助理在私人手機中為她儲存情夫勃起時的照片。

根據美國媒體《紐約郵報》報導，紐約州威斯特徹斯特郡（Westchester ）一所中學「Robert C. Dodson School」日前爆出一起離譜的校園性醜聞案。2018年應徵上校長西語秘書的吉賽兒（Gisselle Vasquez），原本的職位是幫忙42歲女校長伊芙琳娜（Evelina Medina）處理校園大小事，但任職沒多久就淪為女校長的私人秘書。

女校長在2018年5月時趁著公務之便，多次要求吉賽兒幫她以私人手機儲存一名僅穿著內褲、躺在床上的男子慾照，還收過情夫所傳來的巨根勃起照，逼迫賽吉兒聽她評論情夫與丈夫的生殖器大小，與各種性愛細節。女校長還曾指示吉賽兒用信用卡預約旅館房間、買情趣內衣等離譜的行為。

另外，女校長在辦公時也會突然將賽吉兒叫入辦公室，當吉賽兒進入辦公室後關門，一回頭就看到女校長將褲子脫掉，穿著一條性感丁字褲露出屁股並擺好姿勢，要求吉賽兒為她拍照，甚至還要吉賽兒用修圖軟體為她除去難看的橘皮組織，讓她不堪其擾。

吉賽兒實在受不了了，曾多次要求申請調職卻被頻頻刁難，即使向同事求助也被冷眼看待，甚至被校長另一名男助理性騷擾，害她罹患精神疾病，最後只好聘請律師一狀吿上法庭，對市政府、學校、校長及其他相關人員提起告訴。

吉賽兒接受採訪時表示「我的專業遠超過這間學校的期待，但沒想到這麼噁心的事情竟發生在自己身上」。目前全案正在進行調查中，雖尚未知道結果，但校方表示女校長已離開學校，不在該校服務了。