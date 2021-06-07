隨著科技發達，手寫信已經逐漸被淘汰，取而代之的傳遞快速的雲端信件，但不少人依然對於手寫信相當著迷，也更能感受到筆者的溫度。日本最近便風靡起「少女親筆信」情書扭蛋，但卻遭到綜藝節目起底，公開寫信的作者本人，讓觀眾全崩潰。

根據日本媒體《Excite》報導，知名綜藝節目「月曜夜未央（月曜から夜ふかし）」日前收到民眾邀稿，前往名古屋一間扭蛋專賣店進行採訪，而店內所推出的2款「少女親筆信（妹からの手纸）」扭蛋最受到歡迎，裡面分別有「妹妹的手寫信」及「Kiki的手寫信」，分為清純戀曲與濃烈愛意2種不同的寫作風格，主要內容就像是可愛的高中正妹向心儀的男同學表白，讓不少男性沉浸在浪漫的少女漫畫情境中，而且只要花200日圓（約新台幣51元）購買扭蛋就能充滿戀愛感，因此大受男性粉絲的支持。

許多人也對於撰寫者的真實面貌感到相當好奇，甚至有讀者開始幻想作者應該會像廣瀨鈴或是有村架純般清純、甜美。對此，節目獨家採訪到撰寫者，讓大家一窺作者的真實面貌，但沒想到撰寫少女信件內容的竟是一名不折不扣的男性。作者受訪時表示，這些信件都是他每天凌晨1點左右洗澡時所激發出來的文案內容，之後再請女性朋友將內容寫在紙上成為信件。

節目播出後許多網友大感崩潰，紛紛留言「害我對作者一直抱持著幻想」、「為什麼要揭穿這個殘酷的事實」、「多讓人做點夢不好嗎」、「現實世界總是這麼殘酷」、「這....要我怎麼再相信這個世界」引起網友熱烈討論。