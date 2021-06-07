大陸雲南省祿豐市擁有極其豐富的恐龍動物化石群，因此被列為「恐龍化石之鄉」的成員之一。5月底考古學家又在祿豐市發現一具已經露出地表的恐龍化石，根據專家鑑定，認為這是一具巨型祿豐龍的化石，全長約有8公尺，而且保存相當良好，完整度高達70%，若是之後挖掘出這隻恐龍的頸椎骨，將會是震撼世界的一項驚人發現。

綜合陸媒報導，居住在雲南省祿豐市金山鎮大荒田村的村民，日前在山坡上看見土地中露出詭異的大型骨頭，立刻通報相關單位，考古學家來到現場後發現是一具恐龍化石，由於化石已經露出地表，為了盡量減少遭受風化破壞的機會，祿豐市恐龍化石保護研究中心正在進行搶救性挖掘。

祿豐市恐龍化石保護研究中心主任王濤透露，這具恐龍化石是在侏羅紀早期地層中發現，距今約有1.8億到2億年的歷史，從以往的挖掘經驗來看，王濤判定其為一隻巨型祿豐龍，且根據尾部和大腿骨推測，恐龍的全長約有8公尺。

此外更特別的是，這具恐龍化石保存相當良好，完整度高達70%左右，這在世界上來說都是極其罕見的情況，王濤表示如果之後的挖掘作業又挖出了恐龍的頸椎骨或頭部，那麼這將會成為一具「國寶級」的恐龍化石，也是一件震撼世界的驚人發現。

祿豐龍是蜥腳形亞目恐龍的一個屬，生存於侏儸紀早期的大陸西南部，是大陸第一具發現並完整挖掘、裝架的恐龍，因此又有著「中國第一龍」的稱號，祿豐龍屬下還分為兩種，許氏祿豐龍和巨型祿豐龍，其中巨型祿豐龍的體型比許氏祿豐龍還要大三分之一。