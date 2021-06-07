日本東京工業大學日前在學期末舉辦「紙飛機大賽」，教授希望可以藉由這個活動，讓學生實際運用所學的科學知識創造出獨一無二的作品，沒想到進入前三名的同學作品，竟然是一團被揉爛的紙團，讓其他同學看傻眼。

根據網路媒體《宅宅新聞》的報導，一名推特帳號為@terurunchan的網友，日前在網路上發文表示，教授在學期末舉辦紙飛機比賽，而且規定學生以2張A3圖紙、膠水、20個迴紋針以內的重物來製作紙飛機，只要飛行距離綜合飛行時間成績最高者便能獲得冠軍。

無奈該網友怎樣都做不好紙飛機，先前也曾詢問過教授，教授則回覆只要符合以上要求，紙飛機做成怎樣都可以，因此他便突發奇想派出「紙團」應戰，最後竟然還因此獲得第三名。最扯的是，參加比賽的同學不只有他揉成紙團，另一名同學（＠bu_iiiiin）也同樣以紙團參加比賽獲得冠軍，讓所有人都看傻了眼，得獎的2名網友也認為一切莫名其妙。

最後他們將這個奇特的獲獎經驗分享至網路上，吸引大批網友分享轉發，紛紛留言「叫其他認真摺紙飛機的同學情何以堪，哈哈」，「可能只有3名參賽者」、「其實這是投手比賽」、「下次可能就會變成投標槍大賽」、「紙團很合理，畢竟也沒說飛機一定要長怎樣」、「我比較好奇第二名長怎樣」、「你可能是被紙飛機耽誤的投手」。