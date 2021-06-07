印度近日發生一起恐怖的野豹攻擊事件，一名4歲女童在哥哥生日當天被豹叼走，屋內的家人只聽見她的一聲慘叫，趕出家門卻早已不見蹤影，大家著急地尋找女童的蹤跡，沒想到最終在一處森林內發現她的遺體，而且身體一大半都已經遭到啃食，讓家人們感到相當崩潰，無法接受這個事實。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在本月3日的印度斯里納加爾（Srinagar），原本住在媽媽家的4歲女童阿達（Ada Yasir Mir）特別回到老家，和家人們一同替7歲的哥哥舉辦慶生派對，事發當時大家正準備要切蛋糕，阿達則穿著芭比娃娃的連身裙、頭戴著皇冠獨自在花園散步，豈料下一秒眾人聽見她的慘叫聲，趕到戶外時卻不見她的蹤影。

在尋找了數小時之後，家人才在森林的某處發現阿達，但她的身體早就被野豹啃食掉一大半，讓大家都傷心欲絕。當地居民聽聞此事後也稱，他們好幾個月以前就看到野豹在附近出沒，並且警告當地官員，但對方卻沒有任何作為。

女童的叔叔艾哈邁德（Aijaj Ahmed）也痛斥，住家附近有一處苗圃，原來是為了種植將來可以移植到林區的樹苗，然而卻長期沒有人打理，導致苗圃變成一片森林，還曾有人拍到一群野豹在苗圃出沒，如今發生憾事後政府才派人來修剪樹木和灌木叢，「這是他們好幾年前就該做的」。

然而當地的野生動物部門卻反駁，透露他們多年來都在呼籲居民要提高安全意識，並採取預防措施，「我們要求他們不要讓孩子單獨出門，尤其是在清晨和黃昏之後」，並指出受害者的家距離苗圃非常接近，卻沒有安裝任何保護措施，才是導致這起憾事的主要原因。