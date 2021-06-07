日本盛岡市日前發生一起高速公路交通意外事故，有民眾看到一台自小客車在高速公路上蛇行，行為相當詭異因此通報警方，沒想到駕駛卻被警方的鳴笛聲給嚇到，撞上一旁的轎車，而肇事者竟然是一名年僅9歲的小男孩。

根據日本媒體的綜合報導，本月5號下午警方接獲多起民眾通報表示，盛岡市國道北山4號線路上有一台小客車以每小時30~40公里的速度在道路上蛇行，而且駕駛人看起來還是個孩子，讓其他用路人感到驚慌，警方到場後立即發起鳴笛聲要小客車停下，但駕駛疑似聽到鳴笛聲太過緊張，撞上前一台轎車才停下，後來警方才發現駕駛人竟然是一名9歲男童，趕緊將他與30多歲被撞的女駕駛送往醫院救治。

經過醫生的治療，女駕駛因被追撞受到輕傷，男童雖然沒受傷但也受到不小的驚嚇，男童母親接受警方偵訊時表示，當天下午兒子趁她轉身不注意時，拿走了車鑰匙隨即消失，她也找不到人，而實際情況警方還在了解中。

事實上，美國在本月2號清晨也曾發生過類似的交通意外，一名9歲女童因為想帶4歲的妹妹到加州海灘與海豚一起游泳，因此趁著爸媽睡去後偷拿車鑰匙，帶著妹妹開車上路，不料上路沒多久就撞上一台轎車，報案民眾原本以為肇事駕駛酒駕，沒想到竟然是一名女童，讓所有人都傻眼。