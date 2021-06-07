被封為「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand），先前曾精準預言新冠肺炎疫情而爆紅。本月3日阿南德再度公布最新的預言影片，不斷強調疫苗並非最佳的解決方法，並透露以色列、英國這2國將在6月20日之後發生「嚴重大事」，引起網友熱烈討論。

阿南德在影片中首先提到，印度近期因疫情所造成的大規模死亡病例感到相當難過，他認為科學家及民眾應該要運用祖先流傳下來的傳統醫學「阿育吠陀」及古老占星術，來分析未來並找到預防疾病的方法。

接著他表示，政府與科學界都將重點放在疫苗，但從去年開始他就不斷強調「疫苗不是解決問題的方法」，也列舉大規模接種疫苗的前幾名國家塞席爾及智利，即使打了疫苗疫情依然持續爆發無法控制，6月20日之後以色列及英國的情況會開始嚴重惡化；大陸不透明的數據也讓他感到懷疑，甚至不相信大陸的疫情是穩定的狀態。

阿南德也說明，無論哪種疾病都能透過傳統醫學「阿育吠陀」來提升免疫力，因為人體的自然免疫力最為有效，以健康的生活方式過生活，便能抵抗細菌跟病毒而非依賴藥物，他甚至認為這才是緩減疫情大流行的最好療效，只要人們團結起來一起進行健康生活，就有機會化解危機。

另外阿南德表示，透過古老的占星術可以看出全世界將會經歷一段更加動盪的艱難時期，短時間內無法好轉，而且會比SARS疫情更加漫長，人們應該要做好準備，因為能不能從疫情中恢復，都取決在人們如何看待這次的疫情，但經濟情況很可能會在2022年5月過後開始改善。

最後阿南德也呼籲民眾不必等政府或是科學家來告訴我們怎麼行動，只要主動開始以健康的方式生活提升自我免疫力，並堅信自己所信仰的神明便能度過難關。