巨獺是一種水棲食肉哺乳類動物，原產於南美，目前被國際自然保護聯盟（IUCN）列入瀕危生物的名單，巨獺更是在阿根廷當地絕跡將近40年，最後一次目擊紀錄還是在1980年代，然而最近卻有男子在阿根廷北部的國家公園中，看見了巨獺出現的珍貴身影，嚇得他立刻拿出手機拍下罕見的一幕。

巨獺是頂級掠食者，在水生系統中能夠發揮至關重要的調節作用。(影片來源/YouTube/NowThis News)

根據《衛報》報導，阿根廷野放基金會（Fundación Rewilding Argentina）的保育部門主任迪馬蒂諾（Sebastián Di Martino）在5月中前往阿根廷北部國家公園El Impenetrable National Park，當時他正乘著快艇在貝爾梅霍河（Bermejo River）上巡邏，豈料卻突然聽見背後傳來水花的聲音，他回頭一看，有一隻棕色毛髮的生物游過，再仔細觀察後發現，居然是被認為在阿根廷已經滅絕的「巨獺」。

迪馬蒂諾對於自己發現又驚又喜，立刻拿出手機拍下這難得的一幕，「當牠探出水面，可以看到牠胸口的白色紋路，我一下就認出牠是巨獺，當時我腿都軟了，心跳也跟著加快，這真是一個巨大的驚喜」。

雖然目前仍不知道這隻巨獺到底是從何而來，但迪馬蒂諾推測牠可能是脫離家族後，從千里之外的棲息地、位在巴西的潘特納爾濕地（El Pantanal paraguayo）經由相連的河道而來，又或者阿根廷原本就存在著不為人知的巨獺家族。

迪馬蒂諾也透露，巨獺是頂級掠食者，在水生系統中能夠發揮調節作用，是至關重要的角色。因此阿根廷一直致力於巨獺的復育，日前他們將人工圈養的巨獺夫妻Coco和Alondra野放回伊貝拉濕地（Iberá Wetlands），不久後就傳出好消息，有3隻寶寶平安誕生，讓保育人士都感到非常開心。