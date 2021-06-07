泰國日前發生一起烏龍認屍案件，一名男子因車禍身亡面目全非，醫院聯絡多人前往醫院認屍，一名61歲的男子看到死者手上的刺青便認定是自己失蹤的兒子，便難過的帶回家舉辦喪事，沒想到喪禮進行到一半時，死亡的兒子竟突然出現，讓現場所有人都嚇傻了，以為看到鬼。

根據外國媒體《matichon》的報導，泰國一名38歲男子在本月1日晚間11點左右，遭到車子正面撞擊碾壓，造成臉部血肉模糊無法辨識。61歲男子派拉特西苑（Pairat Saiwan）接獲通報後，趕緊前往醫院認屍，由於兒子奈蘭（Nai Lan）經常喝醉酒走在大街上，當時也已經失蹤2天，加上死者的手臂上有個與兒子類似的刺青，體型也十分相似，因此認定這具屍體就是他的兒子，隨後派拉特西苑便依照醫院程序辦理認領手續將屍體帶回家。

派拉特西苑回到家後立即找來親友及相關人員舉辦喪事，3日準備進行遺體火化時，卻看到奈蘭騎著機車若無其事的回到家裡，只見他一臉困惑的看著眼前的景象，其他親友也愣住傻看著他。後來才知道奈蘭失蹤的這2天是和朋友出去玩，沒想到一回家就看到家裡舉辦喪事，原以為是爸爸或媽媽過世，看到棺材前放著自己的照片才知道是為他舉辦的。

事後，奈蘭的家屬趕緊通報醫院將屍體帶回，隨後也將葬禮改為功德儀式來迴向給亡者，奈蘭還打算為死者進行短期出家修行，因為他相信這名死者是為他擋掉意外替他受死的人。