馬外表看起來英挺帥氣，不少人都渴望能夠擁有一匹馬，體驗騎乘在上面的感受。不過最近有一名女網友拍片戳破大家的幻想泡泡，因為她所飼養的馬非常貪吃，每天都會偷偷打開門，到放置雞飼料的倉庫偷吃，於是她躲在房間內，馬一把門打開、看見主人後，立刻嚇了一大跳，瞬間彈飛出去，讓網友全都笑翻了。

這名女網友「@ blkcowgirl88」家裡經營了一間牧場，飼養了不少的動物，其中包含了馬、雞和寵物犬，讓許多人都感到非常羨慕，她聽說這件事之後，便拍攝一段影片上傳到TikTok，想要戳破大家的幻想泡泡。她透露家裡養的其中一隻馬非常貪吃，幾乎每天都會偷吃儲存在倉庫裡的雞飼料和狗食，甚至還因此練就了用鼻子開門的技巧，讓她感到十分傷腦筋。

從畫面上可以看到，這名女網友躲在一道木門後方，似乎有人正在嘗試解開門鎖，豈料下秒一顆馬頭就出現在門的縫隙，女網友立刻氣得大吼：「抓到你了！給我出去！壞傢伙！」，那匹馬似乎沒料到自己做壞事會被抓包，嚇得立刻往後彈飛，接著像裝沒事一樣呆站在原地，眼神根本不敢看向女網友。

影片曝光後很快就引發網友關注，上傳至今觀看次數已經突破2550萬，許多人看完以後都覺得馬的反應十分搞笑，紛紛留言：「做賊心虛，看來不管是人還是動物都適用」、「一開始嚇到起飛還想要強裝鎮定哈哈」、「我的天，牠看起來好尷尬」、「我從來沒有看過一匹馬被嚇成這樣」、「這位朋友妳的聲音也嚇壞我了」、「減肥想要偷開冰箱吃東西的時候就是需要妳這種聲音訓斥我！」。