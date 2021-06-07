有時候愛會讓人做出一些很瘋狂的舉動。近日印度一名男子打扮成新娘的模樣闖入一場婚禮，不過很快就被新娘的家人察覺，逼問之下才得知這名男子竟是新娘的男朋友，然而他發現有人報案後，立刻跑到屋外和其他2名友人逃離現場，離奇的經過全被一旁賓客拍了下來，在網路上引起熱議。

In #UttarPradesh's #Bhadohi, a man dressed up as bride went to his girlfriend's home. Phir kya!!! Kuta gaya pusht... @myogiadityanath lockdown mein relaxation kariye Baba 🙏😂 pic.twitter.com/a9nBUaAhfc — Amitabh Chaudhary🚩🇮🇳 (@HumAmitabh) June 2, 2021

根據《今日印度》報導，這起事件發生在印度北方邦巴多希（Bhadohi），一名男子身穿紅色傳統紗麗、頭戴假髮、揹著單肩小包包、臉上畫著精緻的妝容，甚至還有佩戴手環和耳環等飾品，他闖入一處正準備舉行婚禮的住家，然而他的行為舉止看起來太過詭異，再加上體型一點都不像女性，因此現場的人很快就察覺不對勁。

從影片中可以看到，這名男扮女裝的男子跪在地上被眾人包圍住，大家紛紛逼問他來到婚禮現場的原因，見他不講話還激動地動手扯掉他的面紗和頭巾，而這名男子全程都緊緊抓著自己的面紗，直到發現有賓客打電話報警後，才趁機跑到屋外，和2名在外等候的友人逃離現場。

據《Explica .co》報導稱，這名男子其實是新娘的男友，他之所以來到現場就是為了要說服新娘不要嫁給別人，然而連新娘的臉都還沒有見到就事跡敗露。而他遭眾人逼問的影片也在網路上瘋傳，不少網友看了都感到十分傻眼。