大陸廣西一間水族館近日出現搞笑又神奇的事件，一隻鯊魚將同池的小魚吃進肚子內，然而卻不小心吃了太多，導致排便不順，牠用力一擠，竟將自己的腸子給拉了出來，所幸水族館工作人員急忙搭建手術台，幫鯊魚把腸子給縫合回去，才沒有引發感染，救回鯊魚一命。

根據《搜狐千里眼》報導，大陸廣西南寧海底世界一隻2.6公尺的鉸口鯊，因為吃了太多同池的小魚，導致排便不順，牠因此在排便時用力過猛，一不小心將直腸給拉出體外，造成「脫肛」的現象，工作人員透露，如果腸子一直裸露在外，會有細菌感染、發炎的風險，腸子很可能因此壞死，不及時治療的話將會危及性命。

事後，工作人員先將這隻鉸口鯊移動到單獨的水池內，並替牠麻醉進行歸位縫合手術，所幸手術十分成功，目前這隻鉸口鯊已經恢復意識，且沒有大礙，後續也將會對牠進行進一步的觀察，確保鉸口鯊的健康狀況無虞。

新聞曝光後，不少網友都覺得非常有趣，紛紛開玩笑地說：「鯊魚：我不要面子的嗎？」、「現在整個世界都知道這隻鯊魚脫肛了」、「原來鯊魚也會脫肛」、「所以人和鯊魚都不可以排便過猛」、「誰叫你只吃肉不吃蔬菜水果啊！」、「這馬賽克打得好厚，鯊魚最後的尊嚴保住了」。