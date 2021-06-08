許多飼主出門時都會帶上家中愛犬一起出門散步，有些飼主甚至會將小狗背在身上比較快。日前網路上流傳了一段影片，一名男子登山時背包上出現一大坨毛球，後方的人一靠近才發現是一隻薩摩耶犬的狗頭，讓網友都看傻了。

近日網路上所流傳的影片中，只見一名男子背著登山用的輕量背包，在登山步道上行走，但背包上方卻有一坨超大坨的毛球，讓人忍不住想要伸手觸摸，但當鏡頭一靠近，一隻薩摩耶犬突然轉頭對著鏡頭露出超萌燦笑，讓不少網友看了紛紛留言「只帶頭出門？」、「飼主的背包有魔術大空間」、「牠突然轉頭還真的被嚇到」、「這樣背著登山不重嗎」、「牠看起來超開心」、「好爽！都不用自己走」、「牠只要坐著吹風，完全是高級享受」，引起超過45萬人按讚。

事實上，這名IG帳號為「@boomer_the_landcloud」的美國飼主，與家人一起生活在加州，家中所飼養的薩摩耶犬「Boomer」，不僅長相可愛個性也十分活潑、黏人，喜歡跟著主人們到處趴趴走，因此主人要去登山時牠便自己鑽進背包中，而且這個背包不是登山用背包，而是專門背寵物的背包，讓不少人驚呼「原來大型犬也塞的進去」。

不久前，這名飼主也曾在IG上分享，原本身形巨大的Boomer因洗澡體型瞬間縮水的短片，可愛模樣同樣融化不少人。