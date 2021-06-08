衛生棉是女性的生活必需品，也是十分重要的貼身物品，因此不少人在材質的選擇上都會格外重視。但大陸知名衛生棉品牌七度空間（Space7）近日就遭到女網友PO文爆料，衛生棉內竟藏著一根針，讓她嚇到趕緊拿出手機拍下證據。

根據大陸媒體《點時新聞》的報導，一名住在大陸江西省地區的唐姓女子，日前生理期來衝進廁所準備替換衛生棉，但當她一打開該品牌的衛生棉時，就摸到底部有一根不明物體，仔細撥開看才發現竟然是一根斷掉只剩1/3的縫線針，衛生棉的包裝紙上竟然還印有「合格」的標記，看起來格外諷刺，氣得她將針頭拍下上傳至網路上，沒想到立刻受到大批網友轉發，衝上微博熱門貼文的第一名。

廠商七度空間收到投訴後，立即在官網上貼出公告表示「七度空間牽涉其中，給消費者們造成困擾，我們深感抱歉」，但業者也強調「收到消費者的反饋後，高度重視，第一時間成立專門工作小組對該事件加急進行調查並與消費者取得聯繫」，但他們也懷疑是有心人士二次包裝，因此等事情調查清楚後，他們會在第一時間公布結果。

不過，唐女針對此事依然感到很驚恐，因為她認為廠商在生產流程中都會經過金屬探測器進行檢測，怎麼會沒有發現這件事情，還沒辦法確認商品是否為正品，讓她十分不解。目前雙方已達成共識，交由第三方檢測機構來驗證產品的真實性。

網友紛紛留言表示「太嚇人了，以後用衛生棉前一定要先檢查後再用」、「衛生棉工廠裡面為何需要針頭」、「該不會是她自己放進去的吧」、「我懷疑是哪個變態扎進去的」、「感覺是其他廠商想搞七度空間」，再度引起熱議。