現代科技越來越發達，雖然帶給人們許多方便，卻也經常讓人不小心做出難以挽回的糗事。一名女大生日前傳調情訊息給男友，豈料卻意外傳給和男友同名同姓的大學教授，等到她發現時已來不及收回，之後教授的回覆更是讓她嚇到坐立難安。

根據《LADBible》報導，這名女大生在論壇《Reddit》上發文，提到自己前陣子讀過一本「垃圾言情小說」，其中一段情節是男女主角打撞球，女主角輸了以後和男主角說：「請懲罰我，爸爸」，她的男友當時看到劇情後感到相當傻眼，忍不住出言嘲笑吐槽。

最近女大生在逛書店時又看見了這本小說，因此打算和書拍一張自拍照並傳給男友，想要和對方開玩笑、調情，沒想到她卻不小心將照片誤傳給和男友同名同姓的教授，還將「請懲罰我，爸爸」也一併傳了出去，等到她離開書店、坐上計程車的時候才發現，聊天室顯示教授早就已讀，錯過了收回訊息的時機。

因為擔心教授會因此舉報自己，女大生只好急忙向教授道歉，並解釋這一切全是一場意外，然而教授直到隔天才給予回覆，語氣還相當嚴厲地指控：「這對神聖的師生關係造成極大的破壞，我不寬恕這種行為」，讓女大生十分崩潰，直言：「之後再上教授的課，可能會尷尬一陣子了」。

文章發布後引起網友熱議，不少人都替這名女大生感到尷尬，認為教授缺乏幽默感，對於學生不小心犯的錯誤太過認真，但也有人替教授說話，覺得他只是在避免自己掉入某種陷阱當中，這樣的作法並沒有錯誤。