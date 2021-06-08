大陸雲南、昆明等地近期受到「野象遷徙之亂」，造成不少居民農作物及民宅被象群破壞，加上象群中還有一隻出生不久的小象，因此只要有人靠近試圖引導象群，母象就會變得相當兇猛甚至攻擊居民，讓附近民眾相當頭痛。不過近日牠們也被動物保護團體拍到一家黏在一起倒地入睡的溫馨畫面，引起網友熱烈討論。

原本棲息地為大陸雲南省西雙版納「勐養保護區」的16隻亞洲象，自2020年3月開始突然離開原本的棲息地，不斷往北遷移，至今已穿越普洱市的倚象鎮、寧洱縣、墨江縣及峨山縣，至今移動超過400公里，雖然途中因為誤入民眾的住宅區使象群受到驚嚇、亂竄造成災情傳出，不過在政府單位與民眾的配合下，象群已在6月2日順利進入昆明市晉寧區雙河鄉，昆明當地政府也向民眾發佈緊急訊息，提醒民眾做好防範措施，避免激怒象群發生意外。

不過，6月7日遷徙象群進入昆明的森林區後便沒有再移動，相關單位立即在傍晚時分派出空拍機查看情況，沒想到竟拍到相當珍貴的休息畫面。只見影片中，成象倒在地上排成一直線，之後還換了睡姿，3隻成象以漩渦式的排列方式倒在地上，緊緊的圍繞在小象周圍保護牠，看起來相當溫馨。

網友看到影片後紛紛留言「挺萌的，好像一灘橡皮泥」、「牠們居然是躺著睡」、「我一直以為大象都是站著睡的」、「好像站著睡的是非洲象」、「小象表示快被擠死了」、「小象真的被保護的很好耶」、「被這群象的毅力跟勇氣給感動到了，人類真的不應該破壞牠們的棲息地」、「看到牠們睡覺的樣子一點都不覺得兇猛」。

事實上，這是大陸第一次發生象群大遷徙的案件，不少專家認為野生象群會突然遷徙是因為當地保護區的象群數量不斷增加，導致糧食不足及棲息地不足的情況，加上當地居民大量砍伐林地種植茶葉、橡膠等作物，因此象群才要另外找棲息地；但也有其他生態專家認為，可能是因為領導母象經驗不足才發生「迷航」的情況，目前政府也還在找尋真正的原因。