大部分人都希望生日可以和心愛的人一起度過，但巴西一名男子卻因為涉嫌偷竊，在18歲生日當天被抓進警局，豈料員警十分貼心，得知他生日後竟買來蛋糕和可樂，圍在一起拍手、合唱生日快樂歌，還幫忙切蛋糕慶祝，影片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。

員警將嫌犯包圍，一起拍手合唱生日快樂歌。(影片來源/YouTube/RedeTV)

根據當地媒體報導，這起事件發生在本月5日，巴西北里約格朗德州一名男子因為涉嫌偷竊汽車音響遭到警方逮捕，在警局偵訊的過程當中，警方發現當天正好是嫌犯的18歲生日，因此特地買來了蛋糕和可樂替他慶生。

在影片中可以看到，警方親切地幫忙切蛋糕、打開可樂瓶蓋，將坐在桌前的男子包圍住，一起拍手合唱生日快樂歌，男子雖然表情看起來非常無奈，但還是為自己倒了一杯可樂來喝，警方切好蛋糕後也將其中一塊分給了嫌犯的母親，行為舉止都相當貼心。

這段影片流出後很快就在網路上引發熱議，不少網友都忍不住笑說：「這個生日真的是永生難忘吧」、「我覺得警察做的很好，他可能會永遠記得這一幕，然後改變他的生活態度」、「真是一場令人感動的生日派對哈哈哈」；然而員警看似體貼的慶生活動，卻替自己惹上了麻煩，當局透露將會對此事進行調查，並對參與的員警做紀律處分。