大陸日前發生一起離譜的租房糾紛，一名房東近日收不到男租客的房租也聯絡不上租客，趕緊前往房子查看屋況，沒想到一開門就被滿屋的垃圾給嚇傻了，氣到通報警方並將眼前的景象拍了下來，網友們看了也直呼「太誇張了」。

根據大陸媒體《點時新聞》的報導，一名住在大陸廣東省深圳的孫姓屋主，在2016年時將自己名下的另一套房產承租給一名男子，但近日男子卻突然欠租，之後再也找不到人，讓房東感到相當奇怪，急忙趕到那裡查看屋子的情況，但一進門就看到滿地的鐵鋁罐及各種吃剩下的杯麵、便當盒等垃圾，臭氣薰天，就連房間內的地上及床上也都堆滿了垃圾，讓屋主看到後當場崩潰。

孫姓屋主受訪時表示，其實早在2019年時就有附近的鄰居向他反應過租客的衛生問題，他也立即要求租客改善環境，將房子打掃乾淨，沒想到這次竟然直接失聯還堆滿滿屋的垃圾，屋主只好雇用2名打掃阿姨，花了3天的時間還清掃不完，臭味也依然存在，屋主只好等垃圾全部清空後重新裝潢才能再租給別人。

網友看到影片後紛紛留言「太噁心了吧！他竟然能跟垃圾睡在一起」、「這種人肯定心理有病」、「豬窩都比這乾淨」、「這就是我不敢租房子的原因，重新裝潢還要多花好幾倍的錢」、「這種人本身也是個垃圾」、「怕了，要是我房子空著也不租，遇到這種肯定瘋掉」。